Собянин: Москва поможет обустроить более 100 жилых домов Луганска

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 многоквартирных домов Луганска и более 60 домов Донецка приведут в порядок до конца года при поддержке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Проводим в городах-побратимах дорожные работы. Восстанавливаем мосты, путепроводы, отделения почтовой связи и другие инфраструктурные объекты. Также за этот год приведем в порядок в Луганске 104 многоквартирных жилых дома и музыкальную школу. В Донецке - 69 многоквартирных жилых домов", - написал мэр.

По его словам, 1 сентября в Луганске начала работу обновленная гимназия. Ремонтные работы также продолжаются в одной из школ Донецка и на объектах здравоохранения в обоих городах.

Мэр отметил, что в Донецке и Луганске идет подготовка многоквартирных домов и соцобъектов к осенне-зимнему сезону.

"В 2026 году продолжим намеченное. Мы не оставим жителей наших городов-побратимов и сделаем все возможное для их комфортной жизни", - добавил Собянин.