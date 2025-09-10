В числе мероприятий мастер-класс "Космический архитектор", участники которого спроектируют свой инопланетный город

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Праздничная программа с лекциями, квестом, творческим мастер-классом и встречей с космонавтом пройдет в Музее космонавтики в Москве ко Дню города 13 и 14 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"13 сентября <...> в 14:00 состоится встреча "В небе и над Землей" (0+) с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Александром Ивановичем Лавейкиным. Свой космический полет Александр Лавейкин совершил 6 февраля 1987 года на орбитальную станцию "Мир" в качестве бортинженера корабля "Союз ТМ-2" <...>. На встрече посетители услышат истории Александра Ивановича о своем отце, генерал-майоре авиации Иване Павловиче Лавейкине, его фронтовых историях, а также о своей подготовке в отряд космонавтов и полугодовом космическом полете на борту орбитальной станции "Мир", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, музей проведет мастер-класс "Космический архитектор", участники которого спроектируют свой инопланетный город. Также в этот день пройдут лекция, посвященная наблюдению за Международной космической станцией в небе над столицей, а также лекция "Космический символ столицы" о космических мотивах в мозаичных картинах в Москве.

На протяжении двух дней в музее будет работать онлайн-квест "Москва космическая", главными героями которого станут советские и российские космонавты - москвичи. "Именно в Москве родились и жили, учились и работали 10 известных покорителей космоса. Участники квеста отправятся в захватывающее путешествие по местам, связанным с историей космонавтики и судьбами людей, совершивших важнейшие достижения в космической отрасли", - отметили в музее.

Помимо этого, 13 сентября в Мемориальном доме-музее академика С. П. Королева состоится лекция "Москва и москвичи", участники которой узнают об истоках Дня города и совершат путешествие в Москву прошлого столетия.