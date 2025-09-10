Прогнозируется ветер 20-23 м/с

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"10 сентября в Запорожской, Херсонской областях сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-23 метра в секунду", - говорится в сообщении.

9 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что дожди в Запорожской области послужат природной защитой от дронов для энергетиков, которые выполняют работы по восстановлению энергоснабжения населенных пунктов прифронтового Каменско-Днепровского муниципального округа.