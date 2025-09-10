Мероприятие пройдет с 1 по 6 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Комиссия XXXVI Открытого международного фестиваля документального кино "Россия", который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября, отобрала для участия в конкурсной программе 33 работы из 510 заявок, поступивших из РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии и Узбекистана. Выбранные фильмы отражают традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщили ТАСС организаторы.

Фестиваль "Россия" - это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число крупнейших в стране наряду с "Кинотавром" и "Посланием к человеку". В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

"На рассмотрение отборочной комиссии поступило 510 картин из сорока пяти городов постсоветского пространства. География желающих попасть в конкурсную программу простирается от Калининграда до Дальнего Востока. Кроме российских режиссеров кинокартины на отбор подали авторы из Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Узбекистана. В конкурсную программу вошло 33 документальных кинокартины, отражающие традиционные российские духовно-нравственные ценности", - сказали в пресс-службе фестиваля.

Значительный блок программы посвящен ценностям труда, крепкой семьи и приоритета духовного над материальным. Так, Алтынай Адамалиева из Киргизии в картине "Скала" рассказывает историю женщины с тремя высшими образованиями, бросившей город, чтобы пасти яков, а Дарья Артюшкова в фильме "Земля и Медь" - о том, как может быть возрожден старинный промысел медного литья икон. Кроме того, отмечают в пресс-службе, особое внимание документалисты в этом году уделяют фигуре учителя. Например, режиссеры Павел Фаттахутдинов и Светлана Боброва наблюдают за результатами деятельности педагога Владимира Мартышина, создавшего уникальную школу на Лехте.

Тема преемственности поколений раскрывается в ленте Натальи Саврас "Мой папа астроном", также связи поколений посвящена картина Ивана Денисовича "Россия. Год рождения: 2000", в которой автор пытается понять - кто те, кому строить будущее России. Андрей Ананин в фильме "Вожак" рассказывает о человеке, построившем приют для волков, раскрывая тему личной ответственности за окружающий мир.

"Тема ответственности и гуманизма получает неожиданное развитие и в других конкурсных работах. Иван Твердовский в фильме "Иваново дело" предлагает зрителю поразмышлять о роли обезьян в истории человечества и медицинском прогрессе. Проявлением гражданской ответственности и заботы о благополучии общества стала история из Башкортостана, которую рассказывает Юлия Серьгина в фильме "Трезвое село". Новый глава сельского поселения борется за участие в конкурсе, главная цель которого - сократить употребление алкоголя среди жителей", - поделились в пресс-службе.