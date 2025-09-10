Трасса открыта для движения

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Ольхонском районе Иркутской области из-за размытой дождями автодороги, снят. Дорога открыта для движения транспорта, сообщило правительство региона.

В конце августа в Иркутской области прошли сильные дожди. В результате дорогу местного значения Курма - Онгурен размыло. Был поврежден участок протяженностью 6,5 км. Нарушено дорожное сообщение с деревней Зама, селом Онгурен и деревней Кочерикова. 26 августа введен режим ЧС.

"В Ольхонском районе завершены аварийно-восстановительные работы на дороге до села Онгурен. В настоящее время проезд по дороге, которую из-за сильных дождей размыло 21 августа, обеспечен. Режим чрезвычайной ситуации на территории снят 10 сентября", - говорится в сообщении.

Работы были проведены на участке 6,5 км, их выполнили специалисты ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".