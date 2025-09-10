Карты "Тройка" с нерпой, хамелеоном и рыбой Пикассо поступили в продажу

При сканировании специального QR-кода изображения животных становятся анимированными

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка" с изображениями нерпы, хамелеона и рыбы Пикассо появились в продаже. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы вместе с "Москвариумом" выпустили новые тематические карты "Тройка". На них изобразили популярных обитателей океанариума: нерпу, хамелеона, древолаза, рыбу Пикассо и рыбу фугу", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации, на картах разместили специальные QR-коды. При их сканировании изображения животных становятся анимированными.

"Где купить новые карты "Тройка": на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, на маркетплейсах: "Яндекс маркет", Ozon и Wildberries", - добавили в департаменте.