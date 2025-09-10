Путин поздравил с 70-летним юбилеем Ларису Долину

Президент РФ назвал народную артистку РФ выдающейся певицей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народную артистку РФ Ларису Долину, отметив ее самобытный талант и яркий артистический темперамент.

"Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли вам стать выдающейся певицей, покорить сердца многочисленных почитателей джазового, эстрадного искусства. И, конечно, отмечу значимую педагогическую, наставническую работу, которой вы всегда уделяете большое внимание", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Долиной успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Лариса Долина (при рождении - Кудельман) родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Народная артистка России (1998). Награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025). Лауреат ряда фестивалей, обладательница премий "Овация" (1994, 1996, 1997), "Золотой граммофон" (1997, 2005) и других.