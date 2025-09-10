Тем не менее, рейтинг наиболее перспективных профессий возглавили те, что подразумевают взаимодействие с человеком, например, в сфере медицины, образования, юриспруденции, психологии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Профессии, связанные с техникой и информацией, кажутся россиянам наиболее легко заменимыми роботами и ИИ. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

По мнению россиян, легче всего заменить искусственным интеллектом сотрудников, чья работа сосредоточена на взаимодействии с машинами, механизмами и техническими устройствами (30%), а также с информацией, будь то числа, формулы, текст (30%). "Первые кандидаты на выбывание - водители и продавцы, то есть специалисты, которым отчасти уже нашли замену в виде автономного транспорта и касс самообслуживания. Общественный интерес к автономным технологиям налицо: в ходе июньского опроса каждый второй россиянин заявил о желании прокатиться на беспилотном автомобиле", - говорится в публикации.

При этом, согласно опросу, эти профессии будут одними из самых востребованных через 5-10 лет - 25% респондентов высказались в пользу профессий, связанных со знаковыми системами, а 24% - за работу с техникой. Тем не менее, рейтинг наиболее перспективных профессий возглавили те, что подразумевают взаимодействие с человеком, например, в сфере медицины, образования, юриспруденции, психологии (58%).

"Примечательно, что такие группы профессий, как "человек - природа" (изучение живой и неживой природы) и "человек - художественный образ" (творческие профессии), в ответах россиян почти не фигурируют. Рассуждая о профессиях будущего, респонденты, по-видимому, отдают приоритет профессиям, удовлетворяющим базовые потребности (здоровье, безопасность, образование), что отражает весьма прагматичный и приземленный взгляд на рынок труда", - отмечается в публикации.

Исследование проведено 22 августа совместно со II Международным симпозиумом "Создавая будущее". В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.