В школах региона для учеников начальных классов организовано горячее питание

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 32 тыс. школьников Донецкой Народной Республики оздоровились в пришкольных лагерях, в школах ДНР для учеников начальных классов организовано горячее питание. Эта тема обсуждалась с главой ДНР Денисом Пушилиным, в ходе рабочего визита в регион министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"В пришкольных лагерях и на площадках досуга летом 2025 года участниками развлекательных, познавательных и спортивных мероприятий стали более 32 тысяч обучающихся", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ.

За время летних каникул школьники из ДНР познакомились с достопримечательностями регионов-шефов, посетили лучшие российские здравницы и лагеря, старшеклассники и студенты учреждений среднего профессионального образования стали участниками проекта "Университетские смены".

На совещании также обсуждались вопросы обеспечения образовательных учреждений водой в условиях дефицита и организация горячего питания. В регионе удалось перенастроить работу по доставке воды в школы и детские сады - подвоз цистернами теперь осуществляется в ночное время. Для учеников начальных классов и льготников в школах организовано бесплатное горячее питание. По просьбам родителей прорабатывается вопрос повсеместного платного питания для учащихся 5-11 классов.

В новом учебном году в ДНР работу в очном режиме начали 530 школ и 478 детсадов. Восстановление и обновление учебных заведений продолжается.