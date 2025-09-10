Собянин: около 1,2 млрд поездок совершено на МЦК за 9 лет

МЦК является символом активного развития Москвы, отметил мэр столицы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Количество совершенных поездок на Московском центральном кольце (МЦК) за 9 лет почти достигло 1,2 миллиарда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"9 лет назад в столице появилось Московское центральное кольцо. За эти годы оно стало одним из самых удобных, комфортных и востребованных видов городского транспорта. По МЦК пассажиры совершили уже около 1,2 млрд поездок. Количество людей, которые используют центральное кольцо для перемещений по городу, только растет", - говорится в сообщении.

По его словам, МЦК является символом активного развития Москвы. "Вокруг его станций на месте заброшенных территорий и промзон выросли целые кварталы. Жители получили комфортное жилье, бизнес - новые возможности для развития. Сейчас делаем все, чтобы поезда ходили еще чаще. Интервал движения поездов уже сокращен дважды - до 4 минут в часы пик", - добавил Собянин.