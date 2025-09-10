Москвичам в День города представят балет на воде

Вход на мероприятие свободный

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Звезды российского балета выступят на понтоне Патриаршего пруда в Москве 13 сентября в ходе празднования Дня города. Об этом сообщила пресс-служба цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Одним из ключевых во время праздника станет специальный проект "Магия балета на Патриарших". 13 сентября в 19:30 на понтоне Патриаршего пруда выступят Денис Родькин, Элеонора Севенард, Михаил Лобухин, Нина Капцова и другие звезды российского балета. Зрители увидят фрагменты из постановок "Лебединое озеро", "Спартак", "Кармен", "Шехеразада" и "Мастер и Маргарита". Завершится программа финальным выступлением всех артистов", - говорится в сообщении.

А 14 сентября на Патриарших прудах состоится финал шахматного турнира "Герои шахматной доски. Москва". Игры по швейцарской системе пройдут на плавучей сцене, чемпион получит 1 млн руб., серебряный призер - 500 тыс., бронзовый - 250 тыс. В этот же день на Площади Революции пройдет финал чемпионата Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага" с рэп-концертом.

А на Манежной площади 13 и 14 сентября состоится осенний гастрономический фестиваль. В программе - кулинарные батлы, открытые мастер-классы шеф-поваров, блюда из сезонных продуктов и вечерние концерты джазовых бендов и кавер-групп. Кроме того, на протяжении девяти километров Бульварного кольца будут работать площадки, каждая из которых подготовит собственную программу, например, на Тверском бульваре разместят бьюти-зону и маркет спортивных товаров. На Сретенском бульваре пройдут литературные чтения, а на Рождественском откроется арт-мастерская пейзажей.

В разных районах города также пройдут мастер-классы по архитектуре, транспорту и живописи, творческие программы, организованные совместно с московскими музеями, гастрономические уроки по приготовлению винегрета и мини-курников, лекции об истории метро. На сценах выступят кавер-бенды, джазовые коллективы и уличные театры с постановками для детей и взрослых.

Вход на все мероприятия свободный.