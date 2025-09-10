Площадь ранее занимал флагманский магазин компании H&M, заявившей в июле 2022 года о постепенном сворачивании деятельности в России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Площадка Gloria Jeans в бизнес-центре "Галерея актер" на Тверской улице в Москве, где раньше был H&M, могла бы заинтересовать других российских ретейлеров. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.

Как сообщали СМИ, Gloria Jeans может закрыть свой флагманский магазин на Тверской.

"Среди интересантов могут быть Melon fashion group, Lime. Также под "флагман" объект может рассматривать и "Золотое яблоко", - сказала Кермедчиева, добавив, что аренда оценивается в 20-25 тыс. за 1 кв. м.

Как напомнила собеседница агентства, сейчас уже более 51% оборота фэшн-категории производится онлайн, поэтому бренды будут скорее всего оптимизировать свои магазины. "А также с учетом текущей ключевой ставки о развитии или даже сохранении статуса кво речь идет едва ли", - добавила она.

"Глория джинс" - крупнейший модный ретейлер в России. Флагманский магазин площадью почти 5 тыс. кв. м в комплексе "Галерея актер" находится на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве. Ранее эти площади занимал флагманский магазин компании H&M, заявившей в июле 2022 года о постепенном сворачивании деятельности в России.