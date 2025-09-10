Также состоялся запуск нового столичного маршрута №90 от метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети на проспекте Академика Сахарова. Также состоялся запуск нового столичного маршрута №90 от метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала, на который вышли первые односекционные трамваи нового поколения "Львенок-Москва" с автономным ходом, передает корреспондент ТАСС.

"Хорошее событие в мире трамвайного сообщения - построена новая ветка трамвая прямо по проспекту Сахарова в центре города. Сама по себе она, может быть, и небольшая, 2 км, но очень важная: <...> с помощью этой линии удалось соединить Павелецкий вокзал с площадью трех вокзалов. Ну и в дальнейшем до конца 2025 года будет запущен один диаметральный маршрут - 27 км, в 2026 году - еще один диаметральный маршрут, 30 км. То есть в Москве появляются диаметральные маршруты, которые проходят через центр города", - сообщил мэр журналистам в ходе запуска.

Он добавил, что для запуска новой линии пришлось создать новый тип трамваев, потому что на данном участке нет тяговых подстанций. "Нужен был трамвай с автономным ходом. Такой трамвай тоже создан, сегодня будет запущен. Это односекционный трамвай, и до конца года будут запущены трехсекционные трамваи с автономным ходом, которые позволят пройти по центру города. Так что это хорошее событие. Кроме того, благоустроены и проспект Сахарова, прилежащие улицы. В добрый путь", - сказал Собянин.