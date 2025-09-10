Министр просвещения назвал знаковым событием присвоение донецкой школе имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Имя погибшего американца Майкла Александра Глосса, сражавшегося на стороне России, будут изучать в российских школах вместе с историями других героев СВО. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов по случаю присвоения донецкой школе имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса.

"Это знаковое событие, которое говорит о том, что независимо от того, где родился человек, в какой стране, он понимает, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Ивана Коковина и Майкла Глосса будут изучать в школах", - приводит пресс-служба министерства слова Кравцова.

Министр назвал Коковина и Глосса настоящими героями наряду с бойцами, которые продолжают сражаться в ходе специальной военной операции. По словам Кравцова, они бьются не только за Россию, но защищают весь мир от украинского неонацизма.

9 сентября имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса получила школа №115 в Донецке. Присутствовавший на церемонии командующий ВДВ Михаил Теплинский сообщил, что погибший на СВО американец, сын замдиректора ЦРУ Майкл Александр Глосс сражался на стороне России под Часовым Яром и погиб как герой.