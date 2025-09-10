В Каменско-Днепровском округе Запорожской области восстановили энергоснабжение

Энергетикам удалось справиться раньше запланированного срока

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии всем абонентам прифронтового Каменско-Днепровского муниципального округа в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации региона.

Ранее, 5 сентября, ВСУ нанесли удар по энергосистеме округа, оставив без электричества более 10 тысяч абонентов. Энергетики пять дней работали над восстановлением системы, но это усложнялось постоянными обстрелами со стороны ВСУ и атаками беспилотников.

"Согласно информации, поступившей от Каменско-Днепровского района электросетей все абоненты в округе запитаны. Наши специалисты провели огромную работу, несмотря на попытки украинского режима уничтожить нашу энергосистему", - подчеркнули в администрации.

Там добавили, что энергетикам удалось справиться раньше запланированного срока.