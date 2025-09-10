Деятельность заведений приостановили сроком на 90 суток

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы приостановил работу ресторанов "Долма" и RieslingBoyz, расположенных на улице Сретенке, по административным делам о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением суда предприятия общественного питания - ресторан "Долма" ООО "Ави тайм" (ул. Сретенка, д. 12) и ресторан RieslingBoyz ООО "Бьянко" (ул. Сретенка, д. 16/2) признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ", - следует из материалов суда.

Оба заведения наказаны административным приостановлением деятельности сроком на 90 суток.