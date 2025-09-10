По словам вице-премьера РФ, важно учитывать запросы иностранных студентов и решать вопросы взаимного признания высшего образования с другими странами

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Филиалы российских вузов за рубежом также в перспективе перейдут на новую модель высшего образования. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами филиалов МГУ и МГИМО в Астане.

"Сегодня в России идет трансформация системы высшего образования. <…> Филиалы российских вузов, поскольку они обучают по нашим программам, также перейдут на эту [новую] модель", - сказал он, отвечая на вопрос студента о том, сохранится ли в зарубежных филиалах российских вузов подготовка бакалавров и магистрантов.

Вице-премьер напомнил, что в основе новой модели лежит фундаментальность и практикоориентированность. Чернышенко подчеркнул, что очень важно учитывать запросы иностранных студентов и решать вопросы взаимного признания высшего образования с зарубежными странами.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023 - 2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.