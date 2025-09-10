Его обвиняют в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему главе Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ №8) Вадиму Выгулярному по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Выгулярного Вадима Витальевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 3 месяца", - сообщили в пресс-службе.

В июле Мещанский суд Москвы арестовал его на два месяца.

Выгулярный также исполнял обязанности советника генерального директора АО "Оргэнергострой".

Главное военно-строительное управление №8 до его реорганизации осуществляло строительство жилых и нежилых зданий для нужд Минобороны.