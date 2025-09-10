Акцент в праздновании сделают на поддержке участников специальной военной операции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий на открытых площадках в День города в целях безопасности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"Вместе с коллегами провел совещание, посвященное празднованию 276-летия нашего любимого города, и пришли к единогласному мнению: в этом году массовые мероприятия на открытых площадках проводить не будем. Принятое решение об отмене массовых мероприятий на улицах города направлено на обеспечение безопасности ростовчан и гостей города", - написал Скрябин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что улицы города будут скромно украшены. При этом акцент в праздновании будет сделан на поддержке участников специальной военной операции. "Поэтому в День города мы с коллегами и нашей молодежью отправим гуманитарный груз. Принять участие в акции сможет каждый желающий", - добавил глава Ростова-на-Дону.

Скрябин выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к такому решению.

Глава города заверил, что День города был, есть и будет одним из самых главных праздников, но сейчас в приоритете вопросы безопасности. Дополнительная информация о сборе гуманитарной помощи будет сообщена позднее.

Празднования Дня города в Ростове-на-Дону ежегодно проходят в середине сентября. В прошлом году город отметил 275-летие со дня образования, однако массовые мероприятия также были отменены в целях безопасности.