В Мелитополе ученики и сотрудники центра искусств почтили память жертв Холокоста

Они возложили к импровизированному мемориалу цветы и детские игрушки

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Ученики и сотрудники Областного центра искусств и народного творчества в Мелитополе ко Дню памяти жертв фашизма почтили память погибших во время Холокоста, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня сотрудники и воспитанники наших учреждений считают своим долгом отдать дань памяти жертвам фашизма, которой, к сожалению, имеет место быть в нашей истории. В далеком 1941 году наша страна была вовлечена в Великую Отечественную войну. Мы сражались за Родину, мы сражались за свободу. К сожалению, погибло очень много людей, более 50 миллионов, и большая часть из них - это мирные жители. Мы считаем своим долгом, своей целью воспитывать молодое поколение с осознанием всех ужасов, всех бед и потерь, которые принес фашизм", - сказала журналистам и.о. директора центра Ольга Захарова.

Ученики и сотрудники центра возложили к импровизированному мемориалу жертвам Холокоста цветы и детские игрушки.