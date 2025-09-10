Он составил свыше 233 тыс. тонн

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Урожай плодов и ягод, собранный аграриями Кабардино-Балкарии (КБР), с начала года вырос и составил свыше 233 тыс. тонн. Основная доля приходится на яблоки, сообщили в администрации главы КБР.

"В Кабардино-Балкарии выросло производство плодов и ягод. Порядка 233,5 тыс. тонн плодов и ягод собрано в организованном секторе Кабардино-Балкарии с начала сезона. Это на 7,8% больше аналогичного периода прошлого года. Основная доля приходится на яблоки", - рассказали в администрации главы региона.

Сейчас в садах убирают средние и поздние сорта плодов и ягод. Часть урожая реализуется сразу, другая - отправляется на длительное хранение в плодохранилища.

Кабардино-Балкария - лидер среди российских регионов по производству плодов и ягод. На республику приходится треть всего российского урожая. В нынешнем сезоне в организованном секторе рассчитывают собрать не менее 700 тыс. тонн, что превысит прошлогодние показатели на 12%.

В 2024 году валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий республики составил больше 1 млн тонн, превысив урожай 2023 года на 30,7%.