Роман Полибин призвал граждан пройти вакцинацию

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ не превышают эпидемиологического порога в настоящий момент. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 425 тыс. случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппа зафиксировано в России по итогам прошедшей недели.

"Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начинается осенью и продолжается весь осенне-зимний период, иногда вплоть до конца весны. В разные годы он может начинаться несколько раньше или позже, быть разным по продолжительности и количеству заболевших. Тем не менее, так называемая "фоновая" заболеваемость ОРВИ регистрируется в любое время года. Поэтому некоторое количество случаев заболевших - это обычная ситуация. Превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в настоящее время не наблюдается", - сообщил он.

Полибин призвал пройти вакцинацию от гриппа, в том числе граждан, не имеющих факторов риска. "Отечественные вакцины созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора. Своевременная вакцинация от гриппа эффективно помогает защититься от тяжелого течения гриппа и его осложнений", - добавил специалист.