Росатом впервые выпустил более 92 тыс. мальков хариуса в Енисей

Обитание и устойчивое воспроизводство этого вида рыбы имеет большое значение для всей экосистемы и рыболовства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" (ФГУП "НО РАО", входит в дивизион "Экологические решения" госкорпорации "Росатом") впервые выпустил молодь хариуса в реку Енисей в Шушенском районе Красноярского края. В природную среду было выпущено более 92 тыс. мальков ценной породы рыб, подрощенных до среднего веса в 1 г, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сибирский хариус важен для реки Енисей благодаря своей экологической роли и хозяйственному использованию. Обитание и устойчивое воспроизводство этого вида рыбы в бассейне Енисея имеет большое значение для всей экосистемы и рыболовства", - приводятся в сообщении слова кандидата биологических наук, научного эксперта Красноярского отделения Русского географического общества Юлии Коваль.

Мероприятие прошло при участии представителей Енисейского территориального управления Росрыболовства, которые обеспечили контроль и учет выпуска. Выращивание молоди до граммового веса повышает ее выживаемость в естественных условиях, пояснили в пресс-службе.