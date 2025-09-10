Награда будет вручаться главой республики во время проведения мероприятий, посвященных 20-летию отражения нападения на Нальчик

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Памятную медаль "За верность долгу в борьбе с терроризмом и экстремизмом" учредили в Кабардино-Балкарии (КБР) в год 20-летия отражения нападения на Нальчик. Указ об этом подписал руководитель республики Казбек Коков.

"В ознаменование 20-летия отражения нападения бандформирований на объекты правоохранительных органов в г. Нальчике в октябре 2005 г. постановляю учредить памятную медаль медали "За верность долгу в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы и правительства КБР.

Отмечается, что медаль будет вручаться главой республики в торжественной обстановке во время проведения мероприятий, посвященных 20-летию отражения нападения бандформирований на объекты правоохранительных органов в столице КБР в 2005 году.

13 октября 2005 года на Нальчик напали, по разным данным, от 150 до 300 боевиков. Они одновременно атаковали здания силовых структур, военкомат, воинскую часть, несколько оружейных магазинов. В результате погибли 37 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц. Пострадал 131 сотрудник силовых структур и 92 жителя города. В 2008 году указом главы Кабардино-Балкарии 13 октября было объявлено в КБР Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.