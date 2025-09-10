Пространство объединит все студенческие медиа Тамбовской области

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поддержал создание региональной медиаплощадки Минобрнауки на базе Тамбовского государственного университета им. Державина, передает корреспондент ТАСС.

"Давайте, конечно, мы поддержим [проект]", - сказал министр в ответ на вопрос, поддерживает ли он создание на базе Тамбовского государственного университета им. Державина создание региональной площадки студенческого медиацентра Минобрнауки РФ.

Как уточнила ТАСС декан факультета массовых коммуникаций и креативных индустрий ТГУ им. Державина Светлана Серова, ранее представители университета выступили с инициативой о создании регионального студенческого медиацентра Минобрнауки РФ на базе учебного заведения. "Он объединит все студенческие медиа региона, сюда включаются школьники, СПО, то есть это продвижение государственной политики в социальных сетях, объединение студенческих медиа и формирование единой повестки", - отметила она.

Фальков находится в Тамбовской области в командировке. Вместе с врио главы региона Евгением Первышовым они посетили базовую кафедру "Инжиниринг нанотехнологий" Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ), которая расположена на базе предприятия "Завком", технопарк "Вернадский" ТГТУ, где осмотрели лаборатории, киберполигон, а также центры коллективного пользования. В Державинском университете министру показали работу студенческого медиацентра, территорию вузовского кампуса ТГУ им. Державина.