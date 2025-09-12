Бутырский, Брестский, Императорский вокзалы — железнодорожные тайны Москвы

Если работа железной дороги — это прежде всего четкий порядок во всем, то история железнодорожных вокзалов Москвы (и особенно история их имен!) весьма затейлива

Ровно 125 лет назад, 14 сентября (по новому стилю) 1900 года, в бывшей и будущей столице России появился седьмой вокзал. Седьмой из ныне функционирующих и восьмой из всех, когда-либо существовавших в Москве. При открытии он носил имя, хорошо знакомое и сегодня всем москвичам с гостями столицы, — Павелецкий. Однако в прошлом заметную часть своей биографии этот вокзал именовался Саратовским.

Воксал, амбаркадер и железный нарком

История самого термина "вокзал" тоже непроста.

"И в выстроенной зале, под именем воксала, начал давать балы…" — подобное не раз встречается у мемуаристов пушкинской эпохи. Железная дорога только-только выходила из области экспериментов, никаких привычных нам вокзалов еще не было, зато термин "воксал" был хорошо знаком русскому дворянству. Так по европейской моде с XVIII века именовались пространства, оборудованные для всяческих увеселений — гуляний с танцами, маскарадов, фейерверков.

"Вокзал/воксал" в привычном нам смысле прижился далеко не сразу. В первые десятилетия бурного развития железнодорожного транспорта наряду с привычным нам сегодня обозначением широко использовался пришедший из испанского и французского языков термин — "амбаркадер". Изначально он обозначал то, что мы ныне именуем пристанью или платформой.

Например, в одном из очерков Николая Лескова, опубликованном в 1879 году, можно прочитать: "Перед самым главным подъездом амбаркадера северной дороги есть небольшой ресторан…". В этом случае русский литератор описывает Gare du Nord, Северный вокзал Парижа, возникший в 1846 году. К тому времени и в "старой столице" Российской империи уже вовсю шло строительство первого вокзала.

Старейший "амбаркадер" Москвы, известный сегодня как Ленинградский вокзал, принял первых пассажиров в 1851 году. Тогда вокзал именовался Петербургским и располагался на самой окраине города. Изначально рассматривался вариант разместить первый московский "амбаркадер" куда ближе к центру, на Трубной площади, буквально в версте (чуть больше 1 км) от стен Кремля. Но испугались возможных пожаров от искр из паровозных печей.

Ленинградский вокзал, 1890 год © ТАСС

Поэтому настоящий дворец в стиле неоренессанса построили у площади, ныне именуемой Комсомольской. Тогда эта пригородная местность называлась Каланчевской площадью, пустовавшей после страшного пожара 1812 года. Проектировал здание архитектор Константин Тон — он же автор проектов храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского дворца.

Здание первого московского вокзала одновременно было и жилым домом. Над отделанными мрамором вестибюлями и залами для пассажиров, этажом выше, размещались служебные квартиры железнодорожников.

Проект лично утверждал император Николай I, и после его смерти вокзал переименовали из Петербургского в Николаевский. Это имя он носил 68 лет, пока в 1923 году решением "железного наркома" Феликса Дзержинского (руководившего не только госбезопасностью, но и путями сообщений) вокзал не стал именоваться Октябрьским.

Однако новое название продержалось совсем недолго. Уже в следующем, 1924 году в связи со смертью основателя советского государства и переименованием Петрограда в Ленинград сменил топоним и Октябрьский вокзал. Он стал Ленинградским.

В 2009 году обсуждалась идея вернуть одно из прежних имен — в честь императора Николая. Но в текущем столетии страсть к переименованиям не победила, так что Ленинградский вокзал, первый исторический вокзал Москвы, носит свое имя уже второй век.

Исчезнувший вокзал и "случайные поезды"

Если первый вокзал в истории Москвы был конечной остановкой поезда из Петербурга, то второй венчал железнодорожную колею, ведущую к берегам Волги. Появившийся летом 1861 года Нижегородский вокзал расположился тогда довольно далеко за официальной городской чертой — примерно там, где сегодня Таганская улица переходит в Нижегородскую.

Нижегородский вокзал, 1900-е годы © Госкаталог/ "Государственный музей В. В. Маяковского"

В отличие от первого Николаевского (Октябрьского, Ленинградского) вокзала, строившегося за казенные средства, Нижегородский сооружался частными акционерами и оказался куда скромнее — одноэтажное деревянное здание. Современников оно не впечатлило, но зато его обессмертил Лев Толстой — именно в "низком строении Нижегородской станции" ожидала свой последний поезд Анна Каренина.

Нижегородский вокзал ненадолго пережил одну из самых известных героинь "золотого века русской литературы". Через две недели после коронации Николая II и знаменитой Ходынской катастрофы, в июне 1896 года, функции Нижегородского вокзала перешли к Курско-Нижегородскому, который ныне называется Курским вокзалом.

Второй же вокзал в истории Москвы с тех пор стал лишь товарной станцией. Отмеченное в "Анне Карениной" низкое деревянное строение исчезло в середине XX века во время реконструкции Таганского района.

Третьим московским амбаркадером стал Казанский. Но в момент открытия, летом 1862 года, он именовался Рязанским. Построенный прямо напротив мраморного дворца Николаевского (Ленинградского) вокзала, его новый коллега начал функционировать в незавершенном виде. "Платформы не готовы, и из вагонов пассажирам приходится выпрыгивать, а дам выносить на руках", — жаловались в газетах.

Казанский вокзал, 1888 год © Николай Найденов/ PD via Wikimedia Commons

В Российской империи этот вокзал перестраивался трижды. Казанским он стал в 1912 году, после очередной постройки настоящего дворца со смешением русского и восточного стилей.

Четвертым в истории Москвы и третьим на Каланчевской (ныне Комсомольской) площади стал Ярославский вокзал. Он начал работу лишь на месяц позднее Казанского и в момент открытия тоже носил совсем другое имя — Троицкий. Ведь в 1862 году от него можно было доехать только до Сергиева Посада со знаменитой Свято-Троицкой Лаврой.

Ярославский вокзал, 1910 год © ТАСС

Будущий Ярославский вокзал совершенно случайно оказался третьим соседом. Изначально его планировали строить на 1-й Мещанской улице (сегодня это часть проспекта Мира), прямо на месте Аптекарского огорода. Но владевший "огородом" Московский университет воспротивился, и новый вокзал пришлось возводить на одной площади рядом с уже имевшимися двумя.

Газетное объявление о рождении Троицкого вокзала гласило: "…открывается ежедневное движение от Москвы до Сергиева Посада, на первое время по два раза в день. Впрочем, в случае большого стечения желающих ехать, через три четверти часа после обыкновенных поездов могут быть отправлены случайные поезды".

Однако совсем не случайно железную дорогу от Троицкого вокзала через несколько лет продлили до Ярославля, а к исходу XIX века — и до Архангельска. Поэтому с 1870 года вокзал именовали Ярославским, с 1922 года — Северным. Официальное имя "Северный вокзал" не прижилось, даже на многих картах Москвы 30–40-х годов минувшего века этот вокзал продолжали именовать Ярославским. И в 1955 году ему официально вернули привычное всем имя.

Вокзалы с котлетой и кино

Благодаря уникальному соседству Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов их местонахождение жители Москвы так и прозвали — "Площадь трех вокзалов". Однако далеко не все москвичи и тем более гости столицы знают, что на "Площади трех вокзалов" этих вокзалов вовсе не три, а четыре.

Четвертым по факту является Императорский павильон, расположенный сбоку от Ленинградского вокзала, отделенный от него железнодорожными путями. Настоящий терем в неорусском стиле, построенный в самом конце XIX века, планировался именно как особый правительственный вокзал.

Императорский павильон, 1896 год © Госкаталог/ "Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева"

Но вернемся к вокзалам не для царей и великих князей, а для всех людей.

Пятым в истории Москвы в 1866 году стал уже упоминавшийся Курский вокзал, сменивший исчезнувший Нижегородский. Окончательно Курским он стал лишь 90 лет назад — до того много десятилетий официально именовался Курско-Нижегородским.

Шестым в московской истории стал Белорусский вокзал. В момент возникновения осенью 1870 года он назывался Смоленским. Но рельсы очень быстро пошли дальше на запад от Смоленска, и вокзал вскоре переименовали в Брестский. Накануне 300-летия дома Романовых вокзал получил новое здание и был переименован в Александровский, в честь императора Александра I.

Белорусский вокзал, 1900-е годы © Из собрания Исторического музея

Смена имени несла политический смысл — именно царь Александр Павлович присоединил к России "Царство Польское", и именно с этого вокзала уходили поезда в Варшаву, тогда третий по населению и экономическому значению после Петербурга и Москвы мегаполис Российской империи.

После крушения монархии вокзал еще несколько лет именовался Брестским, а с 1922 по 1936 год носил двойное имя Белорусско-Балтийский, по имени обслуживаемой железной дороги. Великую Отечественную войну этот вокзал встретил уже с привычным нам именем, под которым и вошел не только в историю российских железных дорог, но и в историю нашей культуры — вспомним знаменитый кинофильм 1970 года "Белорусский вокзал".

После Белорусского (Брестского, Александровского) вокзала в Москве появился Киевский. Построили его в 1899 году, и, читатель уже не удивится, назывался тогда он совсем иначе — Брянским. Вокзал возвели на месте Дорогомиловской слободы, где со времен Ивана Грозного селились ямщики, поддерживавшие связь Москвы с дальними городами. Так что вокзал символически продолжил древнюю традицию "ямской гоньбы".

Киевский вокзал, 1929 год © Из собрания Исторического музея

Киевским он официально стал лишь в 1934 году, что сразу делает недостоверной легенду о связи этого вокзала со знаменитой котлетой по-киевски. Она гласит, что именно в ресторане этого вокзала и придумали знаменитый рецепт. Но, увы, это все же гастрономическая легенда.

Бутырский вокзал и московский Ostbahnhof

Сразу вслед за Брянским (будущим Киевским), ровно 125 лет назад, 14 сентября 1900 года в Москве появился Павелецкий вокзал. Официально он именовался Саратовским — в этом поволжском городе находилось правление Рязано-Уральской железной дороги, которая соединяла Центральную Россию с Астраханью и Уральском (ныне областной центр в Казахстане). Эту масштабную железнодорожную ветку в самом конце XIX века соединили с Москвой через расположенную в Рязанской губернии станцию Павелец. Поэтому в народе вокзал сразу прозвали Павелецким.

Павелецкий вокзал, 1900-е годы © Из собрания Исторического музея

Народное название много десятилетий употреблялось наряду с официальным. Например, в знаменитых "Двенадцати стульях" Ильи Ильфа и Евгения Петрова вокзал упоминается именно как Павелецкий. Хотя век назад он официально назывался уже даже не Саратовским, а Ленинским — именно на его перрон в 1924 году прибыл поезд с телом первого вождя СССР.

Однако революционное название не прижилось — было сложно не путать в одном городе Ленинский и Ленинградский вокзалы. В итоге изначально неофициальное имя, Павелецкий, окончательно закрепилось в 1940-е годы.

Итак, за позапрошлый XIX век в Москве появилось восемь вокзалов. Один до конца того столетия исчез, и следующий век мегаполис встречал с семью. За XX столетие в городе появилось только два новых вокзала — Савеловский и Рижский. Изначально и они тоже назывались совершенно иначе.

Рижский вокзал сегодня — единственный из московских, где нет движения поездов дальнего следования. Однако в начале своей истории, в 1901 году, вокзал имел вполне стратегическое значение — он специально строился, чтобы соединить центральную часть огромной страны с портом Виндава (ныне латвийский Вентспилс), единственной в Российской империи торговой гаванью на Балтике, не замерзающей зимой.

Рижский вокзал, 1900-е годы © Из собрания Исторического музея

Назывался вокзал тогда соответствующе — Виндавским, а в 1930-е годы недолго именовался Балтийским. Прежде чем окончательно обрести привычное имя, Рижский вокзал, в 1936–1947 годах он был Ржевским, по названию первого крупного города на его железнодорожном маршруте.

Ныне Савеловский вокзал, построенный к 1902 году у Бутырской заставы, сначала так и назывался — Бутырским. Однако почти сразу прижилось имя по станции Савелово у старинного села Кимры Тверской губернии. Именно к нему вела железнодорожная ветка от Бутырской заставы. В связи со строительством Савеловского (он же Бутырский) вокзала Московская дума получила от властей империи согласие на расширение городской черты — так, благодаря очередному пассажирскому амбаркадеру, весь одноименный район, включая знаменитый "Бутырский тюремный замок", официально стал частью мегаполиса.

Савеловский вокзал, 1920-е годы © М. Н. Чистяков/ Госкаталог/ "Государственный исторический музей"

Свыше столетия в Москве новых вокзалов не возникало. И лишь совсем недавно, в 2021 году, столица России получила десятый, самый новый пассажирский терминал. В процессе строительства он именовался Черкизовским по месту нахождения, а к моменту открытия получил официальное имя — Восточный. Название логичное, но не самое оригинальное. Восточные вокзалы — Ostbahnhof, Gare de L'Est и прочие — с позапрошлого века есть и в Берлине, Париже, Будапеште, ряде иных зарубежных столиц.

Историк Алексей Волынец