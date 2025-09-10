Разработанный проект позволит учебным заведениям понять, какие ожидаются изменения и в какие сроки

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил разработать пятилетнюю программу по развитию инфраструктуры вузов Тамбовской области, что позволит по-новому выстроить стратегию развития высшего образования. Об этом Фальков сообщил в ходе встречи с руководством Тамбовской области.

"Мы вместе с коллегами из областных органов государственной власти в первую очередь заинтересованы в том, чтобы иметь долгосрочную пятилетнюю программу по обновлению инфраструктуры [вузов Тамбовской области], потому что любой университет - это комфортные общежития, удобные, современно оснащенные аудитории и лаборатории. Такая долгосрочная программа позволит совершенно по-другому выстраивать общую стратегию развития высшего образования", - сказал Фальков.

В качестве примера эффективной работы в данном направлении министр привел Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина. В прошлом году здание одного из корпусов вуза было кардинально обновлено благодаря министерской субсидии. На его базе создан креативный кластер со студенческим медиацентром. "Конечно, таких мест должно быть гораздо больше, поэтому наша задача с Евгением Алексеевичем Первышовым (врио губернатора Тамбовской области - прим. ТАСС) создать программу на ближайшие пять лет с тем, чтобы понимать, какие объекты в нее войдут, на какой год, какой объем финансирования потребуется ", - сказал Фальков.

По словам Первышова, программа будет разработана, она позволит вузам понять, какие ожидаются изменения и в какие сроки.

"Предложение, которое поступило от Валерия Николаевича о разработке пятилетней программы для всех крупных высших учебных заведений, это большой подарок. Я думаю, что мы, безусловно, этот проект реализуем. Это даст возможность уже непосредственно каждому высшему учебному заведению понимать, какие улучшения будут происходить, в какой период времени, на что обратить в первую очередь внимание и уже корректировать, соответственно, свои планы", - сказал врио главы Тамбовской области.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков находится в Тамбовской области в рабочей поездке. Вместе с врио главы региона Евгением Первышовым они посетили базовую кафедру "Инжиниринг нанотехнологий" Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ), которая расположена на базе предприятия "Завком", технопарк "Вернадский" ТГТУ, где осмотрели лаборатории, киберполигон, а также центры коллективного пользования. В Державинском университете министру показали работу студенческого медицентра и территорию кампуса.