На страницы этих ведомств можно будет зайти во время ограничений работы интернета из-за угроз безопасности

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сайты Госдумы, Совфеда, Генпрокуратуры и МЧС в ближайшее время включат в белый список для использования в периоды ограничений работы интернета из-за угроз безопасности. Об этом сообщило Минцифры РФ.

В министерстве напомнили, что на первом этапе в этот список уже включены сайты президента и правительства России. "В ближайшее время список, помимо прочего, пополнится сайтами Государственной думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, МЧС", - сказано в сообщении.

Планируется, что на следующем этапе перечень будет расширен сайтами всех федеральных ведомств и глав субъектов РФ.