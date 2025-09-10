"Новые люди" призвали не отменять автобусные маршруты без общественных слушаний

По мнению авторов инициативы, такой механизм позволит находить компромиссные решения, сохраняя баланс между экономической целесообразностью и социальными потребностями граждан

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Александр Демин и Георгий Арапов направили письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением ввести обязательные общественные слушания при отмене городских автобусных маршрутов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, в настоящее время местные власти могут изменять или полностью отменять городские автобусные маршруты без согласования с населением. При этом, отмечают депутаты, действующее законодательство не предусматривает обязательного обсуждения таких решений с жителями. "В результате для многих граждан, особенно пожилых людей, маломобильных групп и родителей с детьми, отмена привычного маршрута означает потерю прямой связи с социально значимыми объектами, такими как поликлиники, школы и МФЦ", - подчеркнули они.

"Считаем необходимым ввести обязательные общественные слушания как неотъемлемый этап при рассмотрении вопроса об отмене городских автобусных маршрутов", - говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, такой механизм позволит находить компромиссные решения, сохраняя баланс между экономической целесообразностью и социальными потребностями граждан. "Более того, внедрение прозрачной процедуры обсуждения напрямую работает на достижение такого показателя федерального проекта "Развитие общественного транспорта" как повышение "уровня удовлетворенности качеством транспортного обслуживания населения", - добавили они.