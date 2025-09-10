Основным источником увеличения доходов являются собственные налоговые и неналоговые поступления в казну региона

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. На Ставрополье дополнительно направят 3,3 млрд рублей в 2025 году на поддержку бойцов специальной военной операции и членов их семей. Корректировки бюджета региона утверждены правительством края, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

"Основным источником увеличения доходов являются собственные налоговые и неналоговые поступления в казну региона, которые увеличились на 4,4 млрд рублей, а также целевая финансовая помощь из федерального бюджета. Основная доля дополнительных доходов - 3,3 млрд рублей, будет направлена на выплаты участникам СВО и поддержку членов их семей", - говорится в сообщении.

Законопроект о внесении корректировок в бюджет Ставрополья поддержан правительством региона. Документ направлен в краевой парламент. "Дополнительные средства краевого бюджета - это новые возможности для помощи нашим защитникам и их семьям, вклад в выполнение социальных обязательств перед гражданами и расширение социальной и коммунальной инфраструктуры. Средства должны быть максимально оперативно задействованы для развития края", - цитирует управление губернатора Владимира Владимирова.

Дополнительные средства направят также на строительство водовода в Буденновском округе, создание быстровозводимого здания начальной школы в Ставрополе, завершение строительства детского сада в Михайловске и модульного спортивного сооружения в городе Ессентуки.

Бюджет Ставрополья на 2025 год изначально был принят с доходами в размере более 190,3 млрд рублей, расходами - 195,02 млрд рублей, дефицитом - 4,72 млрд рублей, или 2,4% расходов. Корректировки вносились в феврале, марте и июне 2025 года. Согласно последним изменениям, доходы бюджета увеличены до 199 млрд рублей, расходы - до 216 млрд рублей, дефицит увеличится на 500 млн рублей, до 17 млрд рублей, или 7,9% от расходов.