Иностранный турпоток с мая по сентябрь вырос на 11%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербург в текущем летнем сезоне, то есть с мая по сентябрь, увеличился на 5-7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич на международном форуме-выставке по туризму "Отдых".

"Мы хорошо отработали летний сезон - с мая по сентябрь - это 5-7% увеличения, уже можно сегодня сказать", - сказал Панкевич, отвечая на вопрос о турпотоке за период "высокого" сезона - 2025.

Вместе с тем иностранный турпоток с мая по сентябрь вырос на 11% и составил около 400 тыс. гостей. Около 57% из них прибыли из дальнего зарубежья, 43% - из стран СНГ, такие данные привели ТАСС в пресс-службе комитета.

Международный форум-выставка "Отдых" открывает осенне-зимний турсезон в России. Мероприятие проходит с 10 по 12 сентября в московском учебно-выставочном комплексе "Тимирязев центр". Тема форума-выставки в этом году - "Туризм вне глобализации".

На объединенном стенде Санкт-Петербурга возможности для путешествий в Северную столицу презентуют музеи, отели, медицинские учреждения, а также представители туристской отрасли.