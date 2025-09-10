На это время обвиняемый останется под стражей

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Суд над капитаном контейнеровоза Solong, российским моряком Владимиром Мотиным начнется 12 января 2026 года. Об этом стало известно по итогам предварительного слушания в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

"Рассмотрение дела по существу назначено на 12 января 2026 года", - сообщили корреспонденту ТАСС в суде. На это время обвиняемый останется под стражей.

Утром 10 марта контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся в Северном море с танкером Stena Immaculate под флагом США, который стоял на якоре. В результате разлома грузового танка часть авиационного топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море. На Stena Immaculate произошли взрывы, после чего оба судна загорелись.

Среди членов экипажа контейнеровоза было пять россиян, включая капитана. Никто из них не пострадал. Один из моряков с Solong, филиппинец Марк Анджело Перния, пропал без вести, его поиски были прекращены в первый же день, он считается погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы.

В результате инцидента был задержан 59-летний Мотин. Ему предъявили обвинение в преступной халатности, которая повлекла за собой гибель человека. Он проходит единственным обвиняемым по этому делу.

3 апреля британское бюро по расследованию происшествий на море опубликовало предварительный доклад по следам инцидента. В нем говорилось, что нехватка несущих вахту моряков и неблагоприятные погодные условия могли стать причиной столкновения контейнеровоза Solong с танкером Stena Immaculate.

На предварительном слушании в мае Мотин свою вину не признал.