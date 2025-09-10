Росатом открыл в школах Мелитополя два атомкласса

Проект направлен на повышение качества образования в сфере точных наук

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Современные кабинеты для углубленного изучения физики и других точных наук открылись в двух школах города Мелитополя в Запорожской области в рамках образовательной инициативы госкорпорации "Росатом". Об этом сообщает Telegram-канал Запорожской атомной станции.

Проект направлен на повышение качества образования в сфере точных наук и раннюю профориентацию. Запорожские школы получили новейшее оборудование: цифровые лаборатории, интерактивные панели, комплекты для изучения робототехники и микроэлектроники.

"Эти классы - не просто новые стены и мебель, это окно в мир науки и высоких технологий. Мы уверены, что здесь будут рождаться будущие инженеры, ученые и изобретатели, которые внесут свой вклад в развитие региона и всей России", - приводит канал слова руководителя проекта "Школа Росатома" Натальи Шурочковой.

Программа "Школа Росатома", частью которой являются атомклассы, реализуется с 2011 года, за это время такие классы открылись в более 80 учебных заведения России.