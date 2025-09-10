Мероприятие пройдет в формате образовательного мероприятия с акцентом на практической работе

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Участники молодежного кампа "Эволюция в высоту", который пройдет в декабре в Москве, разработают концепты инновационных проектов небоскребов будущего. Участие примут студенты из более чем 100 вузов мира, сообщили ТАСС в пресс-службе Международного конгресса молодых архитекторов и дизайнеров.

"В декабре в Москве пройдет молодежный камп "Эволюция в высоту" - международный образовательный интенсив для студентов последних курсов из более чем 100 вузов мира, в которых изучают архитектуру, строительство и дизайн. Участники из России вместе с представителями стран БРИКС+, МЕНА, ШОС и АСЕАН будут работать над созданием концептов инновационных проектов высотных зданий будущего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что камп пройдет в формате образовательного мероприятия с акцентом на практической работе. Участники должны будут на примере конкретного небоскреба "перепридумать" концепцию современных высоток. "Молодым архитекторам, строителям и дизайнерам предстоит сформировать образ того, как будет трансформироваться жизнь высотных зданий в перспективе 50 лет, пересмотреть подходы к их безопасности, здоровой среде в них, а также предложить, как повысить креативность небоскребов и среды вокруг них", - говорится в сообщении.

В работе над проектами участникам будут помогать опытные архитекторы, дизайнеры, представители строительных и архитектурных вузов России и зарубежных стран. Анонсировано участие "приглашенной суперзвезды", личность которой пока держится в секрете. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-формате.

Организатор события, руководитель оргкомитета Международного конгресса молодых архитекторов и дизайнеров Мария Яшенкова отметила, что открывается и российский, и международный отбор. "По опыту предыдущих проектов, в среднем поступает 500-800 заявок из 30-40 стран мира. Это впечатляющие, но вполне логичные цифры с учетом растущего интереса к теме молодежного международного сотрудничества. Урбанизация, тренд на выразительную архитектуру привлекают молодых специалистов, желающих проявить себя и начать карьеру в перспективном направлении. Камп предоставляет им такую возможность", - приводятся в сообщении ее слова.

Отмечается, что мероприятие станет продолжением Международного кампа "АрхиTECH-2025", который прошел в Казани и Иннополисе в рамках III Международного форума "Ребус". Его участники разработали авторские проекты общественных пространств, некоторые из них будут реализованы на практике.