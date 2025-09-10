По месяцам статистика распределилась следующим образом: в июне - 60 забытых предметов, в июле - 65, в августе - 41

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Около 170 забытых вещей обнаружено в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за три летних месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Чаще всего пассажиры оставляли сумки, рюкзаки и пакеты, однако встречались и необычные находки - например, самокат и сумку со спортинвентарем. С наступлением сезона отпусков и поездок на дачи количество забытых предметов традиционно увеличивается. Так, в июне на станции Лобня обнаружили табличку для двери с надписью "Осторожно, злая собака", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в июле на МЦД-2 пассажиры забыли спортивную сумку с экипировкой. В августе на МЦД-4 в вагоне остался самокат, а на маршруте Захарово - Очаково в поезде "Иволга" сотрудники обнаружили корзину, полную грибов.

"По месяцам статистика распределилась следующим образом: в июне - 60 забытых предметов, в июле - 65, в августе - 41. Больше всего вещей - 42 - нашли в поездах МЦД-3 и на Казанском направлении, свыше 30 - на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Иногда пассажиры быстро возвращаются за потерянным, но если этого сделать не удалось, следует обратиться к сотрудникам полиции на станции или в линейный отдел на конечной точке маршрута", - добавили в пресс-службе.

Вещи, забытые в поездах МЦД, поступают на склады на станциях метро "Черкизовская", "Деловой центр", а также "Котельники". Там они хранятся до 6 месяцев, и их можно вернуть через контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 (с мобильного).