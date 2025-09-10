Избирком Севастополя готов к борьбе с фейками во время выборов губернатора

Избирателей призвали доверять только официальным источникам информации

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Появившиеся в среду поддельные Telegram-каналы Севастопольской городской избирательной комиссии - не новый способ распространять фейки во время выборов в регионе, и члены избиркома имеют опыт противодействия им. Об этом сообщила ТАСС председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Ранее в среду Севастопольская городская избирательная комиссия предупредила, что накануне основных дней голосования на выборах губернатора и муниципальных депутатов появились фейковые Telegram-каналы избиркома и его руководителя.

"Мы настроены на отбивание фейков. Сейчас технологии генерации аудио-, видео-, фотоизображений, которые сложно от реальных отличить, прямо космические. И мы с этим уже сталкивались: в прошлом году и во время президентской кампании и меня, и председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Григорьевича Малышева нейросети уже подделывали: якобы мы говорили, что низкий интерес к выборам. И не просто так мы говорим избирателям: доверяйте только официальным источникам информации", - рассказала Фаустова.

Она добавила, что опыт борьбы с фейками у Севгоризбиркома не ограничивается разоблачением материалов, сгенерированных нейросетью, он достаточно разнообразный.

Например, комиссия в 2024 году уже сталкивалась с тем, что украинские провокаторы создали копию официального канала горизбиркома, несколько месяцев копировали туда посты из настоящего, набрали значительное число подписчиков и во время голосования собирались вбрасывать через него фейки, но фальшивый ресурс был разоблачен, удалось добиться его блокировки. В этом году специалисты уже были готовы к такому повороту и проверяли, нет ли "зеркала" у каких-либо интернет-ресурсов Севгоризбиркома.

Фаустова добавила, что при этом системы региональной комиссии обычно не являются целью для хакеров: традиционно во время выборов они пытаются взломать системы ЦИК России, но специалисты Центризбиркома ни разу не допустили утечки данных или серьезных сбоев избирательного процесса из-за кибератак. В этом году, по ее данным, на федеральном уровне предприняты беспрецедентные меры защиты.

О выборах губернатора Севастополя

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходит с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работают 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него, кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").