К участникам специальной военной операции и их семьям должно быть постоянное внимание, подчеркнул президент России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Помощь участникам специальной военной операции и их семьям - это не "модное направление", а дань со стороны государства. К ним должно быть постоянное внимание, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

"Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление нашей работы, это дань со стороны государства тем людям, которые встают на защиту. Это должно быть на постоянной основе", - указал президент, выслушав доклад о мерах поддержки в регионе.

Помощь участникам СВО и их семьям была одной из главных тем встречи. Обсуждалась также социально-экономическая ситуация в регионе и взаимодействие Смоленской области с Белоруссией.