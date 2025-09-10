Эксперт Каверина назвала тревожной ситуацию с лишним весом у детей в РФ

Кандидат медицинских наук отметила, что наиболее взрывной рост заболеваемости фиксируют в группе 15-17 лет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ситуация в России с лишним весом у подростков вызывает тревогу, особенно в группе 15-17 лет, где фиксируется взрывной рост заболеваемости, это говорит о проблемах с культурой питания. Такое мнение ТАСС высказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского института РУДН Елена Каверина.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал доклад, в котором говорится, что избыточный вес впервые стал более распространенным среди детей и подростков, чем недовес. ЮНИСЕФ отмечает, что число детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, страдающих от ожирения, с 2000 года удвоилось до 391 млн.

"Ситуация в России вызывает серьезную тревогу и полностью соответствует глобальному тренду, описанному ЮНИСЕФ. По нашим данным, за последние 20 лет частота ожирения среди российских подростков выросла в шесть раз. Озвученная Минздравом цифра в 27% детей с избыточным весом и ожирением, что при текущей численности населения составляет около 39,5 млн молодых людей, является ярким тому подтверждением", - сказала эксперт.

Она отметила, что особенно настораживает взрывной рост заболеваемости в группе 15-17 лет, что свидетельствует о глубоких проблемах в культуре питания и образе жизни именно среди подростков. "Как верно отметил министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, последствия этого - не только в лишнем весе, а в прямой угрозе здоровью нации: раннем развитии диабета, гипертонии и, что критически важно, ишемической болезни сердца. Ключевыми мерами должны стать не разовые акции, а системные меры, направленные на профилактику", - считает Каверина.

Какие шаги предпринять

Во-первых, по ее словам, необходимо стимулировать здоровое питание в школах и семьях, ограничив рекламу и доступность ультраобработанных продуктов для детей, популяризировать здоровую культуру питания, где основа рациона - цельные продукты.

Также нужно внедрять программы повышения физической активности в образовательных учреждениях, компенсируя малоподвижный образ жизни, а также сокращать время работы за экранами дома. "Ведь дети зачастую не замечают, сколько времени они проводят за компьютером и мобильными устройствами практически без движения", - отметил собеседница агентства.

Кроме того, важно проводить широкую просветительскую работу с родителями, разъясняя, что ожирение - это хроническое заболевание, "а не косметический дефект, и его профилактика начинается с семейных привычек". "Важно понимать, что успех возможен только через совместную работу родителей и детей, где взрослые подают положительный пример", - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что требуется межведомственный подход. "Усилий только системы здравоохранения здесь недостаточно - требуется межведомственный подход с участием Минпросвещения, Роспотребнадзора и средств массовой информации", - заключила Каверина.