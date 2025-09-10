При этом советник директора Российского института стратегических исследований признал, что возможные санкции "осложнят общую экономическую ситуацию в Израиле"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заявленные Еврокомиссией планы ввести санкции против Израиля не повлияют на его политику в отношении ХАМАС, поскольку еврейское государство пользуется поддержкой США. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Пока ничто не влияет на действия Израиля, поскольку они пользуются всеобъемлющей поддержкой Соединенных Штатов, - указал эксперт. - Если США изменят в этом плане свою политику и отношение к действиям Израиля, то это единственное, наверное, что может на них реально воздействовать. А пока Вашингтон полностью поддерживает Израиль - маловероятно. Все действия Израиля свидетельствуют о том, что они [власти] будут продолжать свою политику, которую они ведут уже после октября 2023 года".

При этом политолог признал, что возможные санкции "осложнят общую экономическую ситуацию в Израиле". "Для Израиля это может вызвать реально ограничение в поставках товаров, вообще в обмене самыми различными товарами и услугами с Евросоюзом", - пояснил он.

Израиль, подчеркнул Фитин, рассчитывает в ближайшее время разгромить ХАМАС и ожидает, что после завершения этой операции позиция ЕС в его отношении смягчится. "Власти считают после завершения операции все сойдет как бы потихонечку на нет, и уже не будет такой жесткой позиции Евросоюза о том, что массовые страдания и голод в Газе. И постепенно все придет на круги своя. Поэтому он считает, что не так долго ему [нужно] продержаться, а дальше все пойдет своим чередом", - заключил эксперт.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в столице Катара Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, заявила, ЕК намерена ограничить взаимодействие с Израилем, ввести санкции против членов его правительства, а также приостановить действие Соглашения об ассоциации с ЕС.