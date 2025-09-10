Эксперты двух стран разработают рекомендации по денацификации европейского мышления

В качестве спикеров приглашены политики, представители научных и общественных кругов России и Белоруссии, ученые и преподаватели вузов, аналитики, публицисты и ведущие журналисты

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Рекомендации по денацификации европейского мышления будут разработаны экспертами из России и Белоруссии в ходе II Международного форума по защите традиционных ценностей им. Татьяны Щипковой, который пройдет в Смоленске 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил губернатор Василий Анохин.

"Форум "Русский мир против нацизма" становится мощным авторитетным центром консолидации здравомыслящих, патриотических, политических, общественных сил России и Белоруссии. Его задача определить природу современной нацистской идеологии и выработать рекомендации по денацификации европейского мышления. Такие дискуссии не просто способствуют поиску наиболее эффективных мер противодействия античеловечной повестке, но и имеют практическое значение в сохранении единства Русского Мира", - сообщил Анохин.

Он отметил, что форум проводится в Смоленске во второй раз по благословению Святейшего патриарха Кирилла. В качестве спикеров приглашены политики, представители научных и общественных кругов России и Белоруссии, ученые и преподаватели вузов, аналитики, публицисты и ведущие журналисты. "Только работая в этом направлении целенаправленно, системно и постоянно, одной сплоченной командой, мы можем уверенно и надежно противостоять нацистской идеологии, оградить от ее влияния подрастающее поколение, защитить наши исконные ценности и идеалы", - подчеркнул Анохин.

В этом году работа секций форума будет посвящена таким темам, как "Геноцид в XX и XXI веках", "Миграционные закономерности XXI века: будущее России", "Вера на войне", "СВО и современное монументальное искусство".