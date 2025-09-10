На Хайнане в первой половине года отмечен рост потока иностранных туристов

Статистические данные на 31,5% больше показателя за аналогичный период 2024 года

ХАЙКОУ, 10 сентября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань активно наращивает число международных авиамаршрутов, привлекая все большее число зарубежных туристов. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао".

Статистические данные за первую половину этого года стали тому подтверждением. С января по июль Хайнань принял 761,6 тыс. туристов, которые останавливались на острове не менее чем на одну ночь, что на 31,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 645,1 тыс. из них - это иностранные туристы. Рост данного показателя в годовом выражении составил 31,2%.

Росту потока туристов из-за рубежа способствует активное развитие межународного авиасообщения на Хайнане. К настоящему времени в провинции уже запущено 72 международных авиамаршрута и продолжается проработка новых направлений. Удобное транспортное сообщение является ключевой предпосылкой для развития туризма, пишет газета. За последние два года новости о росте въездного туризма на Хайнане всегда сопровождались сообщениями о высокой динамике увеличения зарубежных рейсов, указывает издание.

Только в текущем году появились такие новые рейсы, как Хайкоу - Лондон, Ланьчжоу - Хайкоу - Сингапур, Хайкоу - Токио, Хайкоу - Джидда, Санья - Бангкок - Франкфурт, Санья - Цзинань - Сеул, Санья - Казань и Санья - Санкт-Петербург. Местные власти, пишет издание, также прорабатывают открытие новых рейсов в Южную Корею, а в октябре планируется запуск перелетов из Мадрида в Хайкоу.

Запросы туристов

Как отмечают специалисты, в настоящее время наблюдается изменение туристического спроса, который смещается с простого туризма в сторону дифференцированного и целенаправленного. Например, туристы из Юго-Восточной Азии предпочитают осмотр достопримечательностей, специальные товары и продукты питания, российские туристы любят отдых на побережье и физиотерапию с элементами традиционной китайской медицины, многие европейские и американские туристы предпочитают высококлассные прибрежные развлечения и различные народные культурные мероприятия, а корейские туристы предпочитают гольф.

В качестве примера успешного туристического бизнеса газета приводит компанию Sanya Shengda International Travel Service, которая работает с рынками России, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран. Как уточнили в компании, за неделю принимается около 26 чартерных рейсов, которые привозят порядка 19 тыс. туристов. Такой поток, считают в компании, связан не только с постоянным совершенствованием индустрии туризма на Хайнане, но и с хорошей туристической репутацией провинции. При этом, новыми точками роста, помимо России, стали страны Центральной Азии. За первую половину этого года Хайнань принял, к примеру, свыше 40 тыс. туристов из Казахстана, что на 41,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Китайский остров Хайнань нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.