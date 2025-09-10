В Смоленской области достроят корпус больницы в 2025 году по поручению Путина

Мощность составит 600 коек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новый корпус клинической психиатрической больницы в Смоленской области, который возводят по поручению президента РФ Владимира Путина, достроят в 2025 году. Об этом на встрече с главой государства сообщил губернатор Василий Анохин.

"По вашему поручению, Владимир Владимирович, мы начали строительство, в этом году завершим, нового корпуса клинической психиатрической больницы. Та была у нас начала XX века. Спасибо вам за такое решение", - сказал он.

Глава региона добавил, что полностью запустить работу нового корпуса больницы планируется в 2026 году. Мощность составит 600 коек.