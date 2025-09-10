Это решение поддержали Минфин и Минтруд, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Статус жителя блокадного Ленинграда смогут получить и те граждане, которые прожили в осажденном городе меньше четырех месяцев, соответствующее решение поддержано Минфином и Минтруда. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с делегацией общества "Жители блокадного Ленинграда".

В настоящее время статус жителя блокадного Ленинграда присваивается тем, кто прожил в городе не менее четырех месяцев в период блокады (с 08.09.1941 по 27.01.1944), и кто работал в осажденном городе.

"Хочу сообщить хорошую новость: по обращению губернатора Александра Дмитриевича Беглова - эта тема давно уже звучала в городе - снять сроки четыре месяца для того, чтобы (граждане - прим. ТАСС) были признаны жителями блокадного Ленинграда. У меня свежее письмо: и министерство финансов, и министерство труда поддержали мое обращение и в ближайшее время мы примем все необходимые законные и подзаконные акты для того, чтобы не было ограничений: те, кто менее четырех месяцев проживал в городе, все практически, кто родился в Ленинграде в то тяжелое и сложное время, получат статус жителя блокадного Ленинграда", - сказала она.