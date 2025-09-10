Протестующие, в частности, требуют более справедливого распределения финансов, "чтобы система не давала привилегий" крупным компаниям

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные профсоюзы устроили акцию протеста против политики французских властей на Лионском вокзале в Париже. В демонстрации приняли участие около 150 человек с профсоюзными флагами и зажженными фаерами, передает корреспондент ТАСС.

Колонна протестующих прошла по одной из платформ, после чего участники поднялись на балкон кафе в здании вокзала. Оттуда они скандировали лозунги, в том числе с призывами к отставке президента Франции Эмманюэля Макрона. Акция завершилась без происшествий, сотрудники службы безопасности в происходящее не вмешивались.

"Первый раз у нас такое: мы выходим на демонстрацию, а премьер-министр уже ушел в отставку!", - пошутил один из демонстрантов. В целом участники акции уверены, что новый премьер Себастьен Лекорню будет проводить точно такую же политику, как и его предшественник, поэтому они продолжат оказывать давление на власти. В частности, они требуют более справедливого распределения финансов, "чтобы система не давала привилегий" крупным компаниям, а власти не пытались решить проблемы с госдолгом за счет простых рабочих.

© Дмитрий Орлов/ ТАСС

Перед началом акции участница по имени Клэр подчеркнула, что французы выходят именно на мирные акции. Она призвала не верить создаваемому в СМИ образу агрессивной толпы. "Мы мирные демонстранты, мы не устраиваем погромы! Это Макрон завозит на демонстрации автобус хулиганов, они все громят, а потом получаем мы!" - поделилась она.

"Люди во Франции вышли на улицы, чтобы сказать, что мы устали от нынешних условий труда. И прежде всего от того, что государство давит на нас и пытается забрать наши деньги. Так что сегодня мы говорим, что мы рассержены и что мы не согласны с французским правительством", - поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС медсестра по имени Карин. Вместе с другими медработниками - преимущественно сотрудниками больницы Сен-Антуан - она пришла на митинг к железнодорожникам, чтобы выразить свое несогласие с политикой властей, а также напомнить о "катастрофической ситуации в больницах" и в системе здравоохранения в целом.

Протесты во Франции

Во вторник во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Согласно последним данным МВД республики, как минимум 250 человек задержаны за участие в беспорядках во время манифестаций, из них 159 - в Париже. В ряде районов французской столицы зафиксированы столкновения протестующих с полицией, в частности рядом с Северным вокзалом - одним из крупнейших железнодорожных узлов столицы.

Первые призывы к "блокировке страны" 10 сентября, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления занимавшего на тот момент пост премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

В МВД республики ожидают участия в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и "задерживать по максимуму".