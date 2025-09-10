Свыше 100 бойцов СВО из Смоленской области удостоены орденов Мужества

Часть смоленских подразделений осуществляет работу на передовой, сообщил губернатор региона Василий Анохин

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 100 участников СВО из подразделений, дислоцирующихся в Смоленской области, удостоены орденов Мужества. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Василий Анохин.

"Хотел рассказать, что наши ребята несут службу на передовой. <...> Я могу сказать, что у нас (в Смоленской области - прим. ТАСС) действительно ребята - герои: 117 человек награждены орденом Мужества, семь человек у нас награждены орденом Святого Георгия, и шесть Героев России, пять из них - выпускники <…>Военной ордена Кутузова академии ПВО, которая дислоцируется у нас в регионе. Четверо из них, к сожалению, посмертно, и двое - Кирилл Деменков и Александр Тютерев, который как раз командир десантно-штурмовой бригады, - ветераны", - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что часть смоленских подразделений осуществляет работу на передовой, в числе которых 144-я гвардейская Ельнинская дивизия, 359-й мотострелковый полк, 25-й отряд спецназначения "Меркурий", 49-я зенитная ракетная бригада.