Добиться положительной динамики удалось, в том числе, благодаря привлечению в систему здравоохранения студентов-медиков, обучающихся по целевым направлениям, сообщил губернатор региона Василий Анохин

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Дефицит медицинских работников в фельдшерских пунктах в Смоленской области сокращен вдвое, в том числе за счет привлечения студентов-целевиков. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы в два раза сократили дефицит персонала в ФАПах, а это особенно важно", - сообщил глава региона.

Путин в ответ на это похвалил власти региона. "Да, я знаю. У вас получается, это правда", - сказал президент.

Анохин уточнил, что добиться позитивной динамики удалось, в том числе, благодаря привлечению в систему здравоохранения студентов-медиков, обучающихся по целевым направлениям.