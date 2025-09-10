В ходе реставрации в театре укрепили конструкции, заменили все инженерные системы и установили современное сценическое оборудование

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Театр Олега Табакова возвращается в свое историческое здание на Чистых прудах после проведенной реставрации. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Московский театр Олега Табакова возвращается в свой родной дом - завершили реставрацию исторического здания на Чистых прудах. Первый спектакль здесь запланирован уже на 1 октября. Это очень символично, так как именно в 2025-м мы отмечаем 90-летие основателя театра - Олега Павловича Табакова. Его наследие - культурное достояние нашей страны", - написал Собянин.

Он уточнил, что в ходе реставрации в театре укрепили конструкции, заменили все инженерные системы, установили современное сценическое оборудование, создали комфортные условия для зрителей и работников театра. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. "Работы здесь были непростыми и потребовали применения специальных технологий и уникальных конструктивных решений", - подчеркнул мэр.

По решению руководства театра на исторической сцене в первую очередь будут представлены дебютные работы молодого поколения режиссеров и артистов, добавляется в сообщении.