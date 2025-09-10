В Петербурге запустят проект "Сезон премьер" для привлечения гостей в межсезонье

В новый туристический продукт входят фестивали, культурные премьеры, театральные постановки, музейные выставки, различные креативные площадки и пространства, гастрономия

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в 2025 году впервые запустить программу "Сезон премьер", которая объединит события культурной и выставочной жизни города в осенне-зимне-весенний период. Проект нацелен на привлечение туристов в межсезонье, сообщил ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич на международном форуме-выставке "Отдых".

"Сезон премьер" будет впервые. Мы объединяем таким образом и осень, и зиму, и весну. Предлагаем <...> новый туристический продукт, куда входит абсолютно все: это, конечно же, и фестивали, которые делает комитет по развитию туризма в низкий сезон, это все значимые культурные премьеры, театральные постановки, музейные выставки, различные креативные площадки и пространства, гастрономия", - рассказал Панкевич.

Всю информацию можно будет найти на официальном городском туристском портале Visit Petersburg, пояснил глава комитета. "У нас активно готовятся зимние маршруты и турпродукты, посвященные декабрю", - добавил он.

По данным комитета, Петербург в первом полугодии 2025 года принял около 5,6 млн гостей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году турпоток в город составил 11,6 млн человек.

Международный форум-выставка "Отдых" проходит с 10 по 12 сентября в московском учебно-выставочном комплексе "Тимирязев центр". Тема мероприятия в этом году - "Туризм вне глобализации". Петербург принимает в нем участие в ежегодно с 2023 года, выступая городом-партнером и организовывая работу экспозиции. В этом году Конгрессно-выставочное бюро подготовило объединенный стенд города, где возможности для путешествий в Петербург презентуют музеи, отели, медицинские учреждения, а также представители туротрасли.