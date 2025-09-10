Сергей Дубровин подписал контракт в составе добровольческого формирования, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Ставропольского края Сергей Дубровин в качестве добровольца отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Мой заместитель Сергей Васильевич Дубровин подписал контракт об участии в СВО в составе добровольческого формирования. Это его решение и настоящий мужской поступок", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, в правительстве Ставрополья Дубровин курировал важные направления, включая работу с побратимскими территориями в Луганской Народной Республике и помощь участникам спецоперации.

"Хороший управленец и настоящий профессионал - в команде региона его будет не хватать. Но мы уважаем его выбор. Полномочия Сергея Васильевича в краевом правительстве приостановлены, ждем его обратно в рядах победителей", - добавил Владимиров.

Дубровин занимает должность заместителя председателя правительства Ставрополья с 2020 года. До этого назначения он возглавлял следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.