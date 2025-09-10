В торжественной церемонии, в частности, участвовали сенатор от департамента Мёрт и Мозель Сильвана Сильвани, зампредседателя совета департамента Анна Сильвестри, мэр коммуны Тиль Стефан Бруско, руководители и представители военно-мемориальных ассоциаций

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия состоялись во французской коммуне Тиль (департамент Мёрт и Мозель) по случаю 81-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

"В Тиле (Мёрт и Мозель) состоялись памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков. По приглашению мэра Стефана Бруско в торжествах приняли участие официальные представители генерального консульства в Страсбурге, посольства Белоруссии во Франции, Русского дома науки и культуры в Париже", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Россотрудничестве, после исполнения гимнов РФ, Белоруссии и Франции российская и белорусская делегации приняли участие в церемонии возложения к месту погребения в шахте советских узниц концлагеря Эрувиль, принудительно работавших на производстве фашистского "оружия возмездия". В своих выступлениях представители делегаций почтили память героев Сопротивления, воевавших после побега из концлагеря на территории Лотарингии в составе уникального женского партизанского отряда "Родина".

Отмечается, что в торжественной церемонии приняли участие сенатор от департамента Мёрт и Мозель Сильвана Сильвани, заместитель председателя совета департамента Мёрт и Мозель Анна Сильвестри, мэр коммуны Тиль Стефан Бруско, руководители и представители военно-мемориальных ассоциаций, местные жители. Мероприятия состоялись при активном содействии французского исследователя, автора брошюры о женском партизанском отряде "Родина", сына участника французского Сопротивления Рене Барки.

"В год 80-летия Великой Победы предпринимаются шаги по увековечиванию памяти о героическом отряде "Родина". Память об этом исключительном женском воинском подразделении заслуживает настоящей гордости и славы, - информировали в Россотрудничестве. - Представители Русского дома и Рене Барки также почтили память 54 советских военнопленных, покоящихся в Вальруа".